أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أسرع زيادة منذ ما قبل الأزمة العالمية

قالت مؤسسة الإقراض العقاري هاليفاكس اليوم الاثنين، إن أسعار المنازل في بريطانيا تنمو بأسرع معدل منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وأشارت هاليفاكس إلى أن أسعار المنازل ارتفعت 0.5% في فبراير على أساس شهري، وبذلك يرتفع متوسط ​​سعر المنزل في بريطانيا إلى 278123 جنيهًا إسترلينيًا (367.511 دولار)، بزيادة 10.8% عن العام الماضي، ما يمثل أسرع معدل نمو سنوي منذ يونيو 2007.

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وكانت سوق الإسكان مشتعلة في بريطانيا - والعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم - منذ رفع أول إغلاق بسبب فيروس كورونا في العام 2020، مدعومة بالطلب على العقارات ذات المساحات الأكبر حيث بات المزيد من الناس يعملون من المنزل.

كما تأججت السوق البريطانية من خلال الحوافز الضريبية التي قدمها وزير المالية ريشي سوناك، والتي انتهت صلاحيتها بالكامل في نهاية سبتمبر، عندما تم أيضًا إنهاء برنامج دعم الوظائف.