"إنفاذ" يطلق 9 مزادات في السعودية تعرض 61 عقاراً

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية، اليوم الاثنين، عن إقامة 9 مزادات علنية، تقام على عقارات ومنقولات في 9 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 7-16 مارس 2022.

وتعرض المزادات 61 أصلًا من العقارات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وعمائر، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى الفلل والوحدات السكنية.

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وتبدأ المزادات بمزاد عالية الخفجي الإلكتروني، المقام على فرصة عقارية في محافظة الخفجي، ثم مزاد الشروق الحضوري المقام على 15 عقارًا في مدينة حائل، ومزاد بيادر القصيم الإلكتروني المقام على 4 عقارات في منطقة القصيم، ومزاد بيادر القصيم الحضوري الذي يقام على عقارين في مدينة بريدة، ومزاد أعالي طيبة الحضوري المقام على 7 عقارات في المدينة المنورة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكذلك مزاد الفخامة الحضوري المقام على 4 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 12 عقارًا في كلٍ من تبوك وسكاكا ورفحاء وتيماء، ومزاد الثريا الحضوري المقام على 6 عقارات مدينة الرياض، ومزاد رحاب المدينة الحضوري المقام على 10 عقارات بمنطقة المدينة المنورة.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.