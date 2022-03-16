سوق السعودية
سمو العقارية توقع اتفاقية إدارة تطوير وتسويق أرض بمدينة الدمام
تبلغ مساحتها 415,967 متر مربع مع شركة سمو القابضة
أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير وتسويق الأرض الخام الواقعة بمدينة الدمام والبالغة مساحتها 415,967 متر مربع مع شركة سمو القابضة، طرف ذو علاقة.
وقالت سمو العقارية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه بموجب الاتفاقية فإن الشركة ستقوم بإدارة التطوير والتسويق مقابل الحصول على أتعاب قدرها 7 آلاف ريال.
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وأضافت أن الأتعاب تدفع بشكل ربع سنوي خلال مدة الاتفاقية البالغة 18 شهراً تبدأ من تاريخ صدور رخصة البيع على الخارطة.
ويتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي ينعكس على إيرادات ونتائج الشركة خلال الفترة القادمة.
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