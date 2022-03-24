الصندوق العقاري السعودي يودع 839 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" 

أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية، اليوم الخميس، عن إيداعه أكثر من 839 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" لشهر مارس 2022، وذلك استمراراً لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أوضح أن المبالغ المودوعة لمارس، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

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وبيّن أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مارس الجاري، بلغ نحو 36 مليار ريال.

وأكد بن ماضي، حرص الصندوق على استمرارية الدعم السكني من خلال الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعُوم والبرامج الأخرى الداعمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن.

وقال إن تكاملية الجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية، إضافة إلى أتمتة الخدمات إلكترونياً، أسهمت في تقديم الدعم في موعده المحدد وتسريع وتيرة التملك وإنهاء الإجراءات بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وذلك وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، فضلا عن خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد (199088) وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن "القرض المدعُوم".