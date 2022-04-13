"الوطنية للإسكان" تطرح 5000 فيلا جديدة في الرياض.. هذه أماكنها

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان في السعودية، عن طرح 5000 فيلا سكنية جديدة تتوزع على مستوى مدينة الرياض، ضمن خطة تعزيز المعروض العقاري التي تستهدفها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامج "سكني" خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أن تلك الوحدات تقع في شمال العاصمة ومشروع "الأصالة" في جنوبها، وذلك في إطار تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني عبر توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة ذات جودة وسعر مناسب تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملّك إلى 70%.

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وأضافت أن الوحدات السكنية ستطرح على مراحل خلال أبريل الجاري، إذ يبدأ طرح أولى المشاريع اليوم الأربعاء، وسيتاح الحجز عبر تطبيق وموقع "سكني" وكذلك عبر مركز سكني الشامل، لتتوالى المشاريع الأخرى مع اكتمال الحجز لكل مشروع.

وبينت الشركة أن المشاريع التي سيتم طرحها تبدأ من 2000 وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم شمال الرياض وهي مشروع "النرجس فيو 2" و"نساج تاون النرجس" و"سرايا الجوان"، إضافة إلى نحو 3000 وحدة في مشروع الأصالة بمرحلته الثالثة جنوب غرب العاصمة الرياض.

وتأتي هذه المشاريع امتداداً لجهود "الوطنية للإسكان" لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية وبمتوسط أسعار يبلغ 750 ألف ريال، وذلك ضمن مشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق اللازمة من مرافق تعليمية وصحيّة وترفيهية وغيرها.

وتحتضن مدينة الرياض أكثر من 35 مشروعاً سكنياً توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة، وذلك ضمن 115 مشروعاً توفر أكثر من 149 ألف وحدة في مختلف مدن المملكة.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استهدافه خدمة 180 ألف أسرة خلال عام 2022، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وتوفير أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم.

ويتيح موقع وتطبيق "سكني" أكثر من 149 ألف وحدة سكنية في 115 مشروعاً تحت الإنشاء، إضافة إلى 180ألف أرض سكنية في 223 مخططاً في مدن ومحافظات المملكة.