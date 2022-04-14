عقارات دبي
عقارات دبي تشهد أعلى مبيعات تاريخياً في الربع الأول من 2022
ارتفاع في الطلب على المنازل السكنية من المقيمين والمشترين الدوليين بينهم الروس
قالت مجموعة CBRE الأميركية للخدمات العقارية إن سوق العقارات في دبي شهدت أعلى أحجام مبيعات في الربع الأول تاريخياً، مع تسجيلها ما يتجاوز تسعة عشر ألف صفقة.
وقالت المجموعة إن الفترة الوحيدة التي شهدت أحجاما أعلى كانت في الربعين الثاني والثالث في عام 2009.
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وأضافت أن هناك ارتفاعاً في الطلب على المنازل السكنية من المقيمين والمشترين الدوليين بينهم الروس.
وأظهرت بيانات المجموعة ارتفاع متوسط أسعار المساكن بنسبة 11.3% على أساس سنوي حتى نهاية مارس الماضي، حيث ارتفع متوسط أسعار الشقق بنسبة 10 في المئة والفيلات بنسبة 20%.
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