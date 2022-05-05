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برنامج "سكني" يتيح نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم

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برنامج سكني- مشاريع عقارية
عقارات تابعة لبرنامج "سكني"
اقتصاد السعودية

برنامج "سكني" يتيح نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم

على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة

دبي - العربية.نت

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كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، اليوم الخميس، عن إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية عند إعلانها.

وذكر البرنامج في تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، أنه من شروط برنامج نقل المديونية، أن يكون العميل منتظما في السداد، وكذلك للعملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

أوضح أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن، ولا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم، وكذلك عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد.

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يذكر أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أبريل، بلغت نحو 36.8 مليار ريال.

وبلغ إجمالي المستفيدين من "القرض المدعُوم" منذ بدايته في شهر يونيو 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2022م، أكثر من 635 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

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