الإمارات تقر برنامجاً تمويلياً لقروض الإسكان بـ 11.5 مليار درهم

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في "تويتر"، أن الحكومة الاتحادية قررت سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامجا تمويليا لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم (3.13 مليار دولار).

وأضاف أن هذا القرار تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة.

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وقال "أقررنا نظاماً جديداً لتعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم أكثر من 50 موظفاً، وصولاً لـــ 10% في عام 2026 وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر".

استأنفت اليوم حكومة الاتحاد أعمالها بعد إجازة عيد الفطر السعيد وترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي .. وكان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة pic.twitter.com/Hx1Iwnpohf — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 9, 2022

وكشف الشيخ محمد بن راشد عن اعتماد نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل، وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل، والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع.

كم اعتمد مجلس الوزراء قراراً يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات، والهدف رفع الوعي الاستثماري وحماية أسواقنا المالية وردع المخالفين وضمان حماية كافة المستثمرين.

وقرر مجلس الوزارء في الإمارات دمج الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة. وقال الشيخ محمد بن راشد "لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة.. والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع".