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سكني" يصدر 664.9 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

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برنامج سكني
وحدات عقارية تابعة لبرنامج "سكني"
عقارات السعودية

سكني" يصدر 664.9 ألف شهادة "تصرفات عقارية"

و8856 أسرة تستفيد من خياراته خلال شهر أبريل الماضي

دبي - العربية.نت

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كشف تقرير برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، الصادر في شهر مايو الجاري عن إصدار 664,897 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول من بداية البرنامج حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

كما أظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها "سكني" إلكترونياً لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه.

وأظهر التقرير استفادة 8856 أسرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 12,375 أسرة، وذلك بالاستفادة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني"، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق "سكني"، بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

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وتضمن تقرير "سكني" تفاصيل 4 مشاريع سكنية أطلقتها "الوطنية للإسكان" في مدينة الرياض توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية، كما تضمن تحديثات البناء في أكثر من 92 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 119 مشروعاً توفّر نحو 155 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

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