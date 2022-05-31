"تصفية" تنفذ أكبر صفقة عقارية هذا العام بأكثر من 4 مليارات ريال

أنهت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" إفراغ أرض مساهمة "شاطئ القطيف" بالمنطقة الشرقية وتسلمت أكثر من 4 مليارات ريال لمصلحة المساهمين، في أكبر صفقة عقارية هذا العام.

وتواصل "تصفية" أعمالها خلال الفترة المقبلة، لسرعة صرف وإيداع المبالغ للمساهمين، بينما يستمر العمل على باقي المساهمات لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

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وكانت "تصفية" قد نجحت في بيع أرض "شاطئ القطيف"، في مزاد "مسك تاروت" بمبلغ 4.197 مليار ريال، حيث بلغ مجموع مساحة الأراضي المباعة في المزاد 5.049 مليون متر مربع، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

والشهر الماضي، قال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "تصفية"، مشاري العنزي، إن لجنة "تصفية" تأسست بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1429 هـ للنظر في المساهمات المتعثرة في السعودية قبل تاريخ 1426 هـ.

وأضاف مشاري العنزي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن اللجنة استعادت منذ تشكيلها قبل 12 سنة، أكثر من 11 مليار ريال لصالح المساهمين.

وأوضح أنه خلال الربع الأول من 2022 استعادت اللجنة أكثر من 4 مليارات ريال، وحررت أكثر من 5 ملايين متر مربع فقط على مستوى مناطق المملكة، وهو ما يمثل حراكا للاقتصاد والسوق العقاري.