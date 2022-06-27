صفقة تعد الأكبر في هذه الدولة.. بيع أغلى منزل مقابل 111 مليون دولار
انخفاض مبيعات المنازل الفاخرة في السوق الثانوية 58% في النصف الأول
شهدت هونغ كونغ اليوم الاثنين، بيع أغلى منزل مقابل 111 مليون دولار، في صفقة تعد الأكبر في الصين خلال العام الحالي.
وتبلغ مساحة المنزل 740 مترًا مربعًا ويقع في أحد أغنى الأحياء في المدينة التي يسكنها بعض أغنى رجال الأعمال.
وأظهرت البيانات أن حجم المعاملات للمنازل الفاخرة في السوق الثانوية في الأحياء الراقية انخفض بنسبة 58% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي وتراجع رؤوس الأموال المتدفقة من الصين إلى عقارات هونغ كونغ.
وفي مايو الماضي، أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء أن استثمار الصين في التطوير العقاري انخفض بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع الارتفاع المسجل بنسبة 0.7% في الربع الأول من هذا العام.
وذكرت الهيئة أن إجمالي الاستثمار العقاري في هذه الفترة بلغ 3.92 تريليون يوان (نحو 578 مليار دولار).
وبلغ الاستثمار في المباني السكنية 2.95 تريليون يوان، بانخفاض 2.1% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي مبيعات المساكن التجارية من حيث المساحة الأرضية 397.68 مليون متر مربع في الأشهر الأربعة الأولى، بانخفاض 20.9% على أساس سنوي.
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