مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم العقاري يعقد أول اجتماعاته

عقد مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم العقاري أول اجتماعاته في مقر المركز بمدينة الرياض، برئاسة الدكتور بشار بن عمر المفدى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس في اجتماعه الأول أبرز الأهداف والإنجازات التي حققها المركز السعودي للتحكيم العقاري خلال العام المنصرم 2021، كما تناول الخطط والمهام والأعمال الجاري تنفيذها خلال العام الحالي.

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ويعد المركز السعودي للتحكيم العقاري أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل وغيرها، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

يُذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية.