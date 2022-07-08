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الإمارات تعتمد قروضاً سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم

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اقتصاد الإمارات

الإمارات تعتمد قروضاً سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم

خلال الأشهر الـ6 القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً

دبي - العربية.نت

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أقر مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عدداً من القرارات منها، قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم، خلال الأشهر الـ6 القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً.

وسيتم خلال العام الجاري، استهداف 3000 من المستفيدين من القروض السكنية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في حسابه الرسمي على "تويتر": "هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة.. وستستمر مسيرة دعم المواطن".

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار عدة تعديلات على قوانين ضريبية بما يتزامن مع استحداث قانون ضريبة الشركات والأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

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