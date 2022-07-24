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إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو

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الإسكان السعودية تبدأ تسليم وحدات ضمن برنامج سكني
أحد معارض برنامج سكني
عقارات السعودية

إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو

إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 بلغ نحو 39.2 مليار ريال

الرياض - واس

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أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية اليوم الأحد، عن إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يوليو 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 853 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يوليو 2022م بلغ نحو 39.2 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن برامج الدعم السكني تُمكن من تنطبق عليه الشروط ويوقع عقداً تمويلياً جديداً، من الاستفادة من الدعم السكني بطريقتين: إما بدعم أرباح القرض العقاري خلال فترة التمويل، أو الحصول على دعم سكني مقدم وغير مسترد عند توقيع العقد من باقات الدعم السكني.

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وأكد على أهمية الشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية المعتمدة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وأشار بن ماضي إلى أن "سكني" يُوفر تسعة خيارات ضمن حلول تملك الأسر لمنازلها، منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعُوم، و5 باقات للدعم السكني، لافتاً النظر إلى أن عدد المستفيدين من برنامج القرض المدعُوم والبرامج المساندة وصل إلى أكثر من 660 ألف مستفيد حتى نهاية النصف الأول من العام الميلادي الحالي.

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