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"إنفاذ" يعلن عن مزاد لبيع 14 عقاراً صناعياً بمدينة الرياض

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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
شعار مركز الإسناد والتصفية
عقارات السعودية

"إنفاذ" يعلن عن مزاد لبيع 14 عقاراً صناعياً بمدينة الرياض

تقدر بأكثر من 80 ألف متر مربع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية، عن مزاد أساس الاستثمار العلني لبيع عقارات مميزة ونوعية بمدينة الرياض، يوم الاثنين الموافق لـ 1 أغسطس 2022.

وتعرض المزادات 14 أصلًا عقاريا صناعيا في شرق مدينة الرياض بمساحات إجمالية كبرى تقدّر بأكثر من 80 ألف متر مربع.

وتتمثل العقارات في 3 أراضٍ صناعية بحي السلي مرخصة لإقامة ورش صناعية، و11 أرضًا مرخصة لإقامة مستودعات، ولمعرفة تفاصيل المزاد وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة فنيًّا بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.

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