"الدار" تستحوذ على منتجع "دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان" في رأس الخيمة

أعلنت "الدار العقارية"، عبر شركتها التابعة "الدار للاستثمار"، عن توسيع نطاق محفظتها من أصول الضيافة والترفيه عبر الاستحواذ على منتجع "دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان" الشاطئي الفاخر، إضافة إلى أرض شاطئية مجاورة معدّة للتطوير في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 810 ملايين درهم.

تسهم عملية الاستحواذ في توسيع محفظة "الدار" من أصول الضيافة والترفيه، والتي تضم حالياً أكثر من 4250 غرفة، وترفع إجمالي استثمارات الشركة في رأس الخيمة إلى ملياري درهم.

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كما تأتي استكمالاً لعمليات استحواذ "الدار" في وقت سابق من العام الحالي، على "الحمرا مول" وفندق "ريكسوس باب البحر".

قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للاستثمار": "يأتي استحواذنا على الفندق الجديد من فئة الخمس نجوم استكمالاً لمحفظتنا الحالية من الأصول في إمارة رأس الخيمة، والتي ما زالت ترسخ مكانتها بصفتها سوقاً مزدهرة في قطاعي الضيافة والسياحة تتمتع بإمكانات نمو كبيرة تماشياً مع هدفها المتمثل في استقطاب 3 ملايين زائر سنوياً بحلول 2025".

من جانبه، قال جاهد رحمن، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الدار للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الدار للفنادق والضيافة: "تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز محفظتنا من الفنادق وأصول الضيافة المدرة للدخل المتكرر، بالإضافة إلى تمكين الدار من الاستحواذ على حصة أكبر من سوق رأس الخيمة المتنامية من خلال امتلاك حقوق تطوير إضافية في الإمارة".