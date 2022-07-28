الحكومة الصينية توفر قروضاً للمطورين العقاريين بـ 148 مليار دولار

في محاولة لمساعدة القطاع العقاري المثقل بالديون، قررت الحكومة الصينية توفير قروض للمطورين العقاريين بقيمة تريليون يوان أو ما يعادل 148 مليار دولار، بحسب ما كشفت صحيفة Financial Times.

ومن المقرر أن يبدأ بنك الشعب الصيني خطته بإصدار 200 مليار يوان (ما يعادل نحو 30 مليار دولار) من القروض منخفضة الفائدة بنسبة 1.75٪ سنويًا.

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من جانب آخر، تقدمت CK Asset Holdings لشراء مبنى تابع لشركة إيفرغراند كانت قد فشلت من بيعه العام الماضي.

ومن المتوقع أن تجمع إيفرغراند من صفقة البيع ملياراً و115 مليون دولار.