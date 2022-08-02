"سكني" يبدأ تسليم وحدات سكنية للأسر السعودية في 21 مشروعاً

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن البدء بتسليم الوحدات السكنية لمستفيدي البرنامج في 9 مدن بمختلف مناطق المملكة، شملت 21 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء في مناطق "الرياض، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير".

وقال البرنامج إن ذلك يأتي في إطار حرصه على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، مؤكداً أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت.

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وأوضح البرنامج أن مشاريع المنطقة الشرقية هي الأعلى من حيث البدء بالتسليمات، حيث شملت 7 مشاريع توزعت في مدن الدمام والهفوف والقطيف، يليها مشاريع منطقة الرياض بـ 6 مشاريع، بينما جرى البدء بالتسليم في 5 مشاريع في منطقة مكة المكرمة توزعت في مدن مكة وجدة والطائف، فيما جرى البدء بالتسليم في مشروعين في منطقة عسير، ومشروعاً واحداً في منطقة المدينة المنورة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين "سكني" بأن هذه التسليمات تمت بعد متابعة وإشراف من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" الذي يقوم بدوره بالإشراف ومتابعة التزام المطور بالعقد والمواصفات والمقاييس والاشتراطات في إنشاء الوحدة السكنية وضمان تسليمها بما يتوافق مع رغبات وتطلعات المستفيدين.

ويتيح موقع وتطبيق "سكني" 119 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.