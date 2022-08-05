.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تراجع حاد بأرباح الاتحاد العقارية في الربع الثاني 

  • الخط
سوق دبي

تراجع حاد بأرباح الاتحاد العقارية في الربع الثاني

سجلت خسائر قدرها 12.2 مليون درهم في 6 أشهر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وتراجعت أرباح الاتحاد العقارية بشكل حاد في الربع الثاني، لتسجل 285 ألف درهم، مقارنة 27 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من هذا العام تكبدت الشركة خسائر قدرها 12.2 مليون درهم، مقارنة بتحقيقها أرباحا في الفترة المقابلة من العام الماضي قدرها 32.4 مليون درهم.

ويعود سبب تكبد الاتحاد العقارية لخسائر في النصف الأول من هذا العام إلى تضمن نتائج فترة المقارنة من العام الماضي أرباحا من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية بقيمة لامست 80 مليون درهم، كذلك شهد هذا العام خسائر من شركات زميلة بنحو 3 ملايين درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موجة حر تفاقم معاناة العراقيين مع الكهرباء موجة حر تفاقم معاناة العراقيين مع الكهرباء
اكتشف المزيد