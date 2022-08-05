سوق دبي
تراجع حاد بأرباح الاتحاد العقارية في الربع الثاني
سجلت خسائر قدرها 12.2 مليون درهم في 6 أشهر
وتراجعت أرباح الاتحاد العقارية بشكل حاد في الربع الثاني، لتسجل 285 ألف درهم، مقارنة 27 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من هذا العام تكبدت الشركة خسائر قدرها 12.2 مليون درهم، مقارنة بتحقيقها أرباحا في الفترة المقابلة من العام الماضي قدرها 32.4 مليون درهم.
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ويعود سبب تكبد الاتحاد العقارية لخسائر في النصف الأول من هذا العام إلى تضمن نتائج فترة المقارنة من العام الماضي أرباحا من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية بقيمة لامست 80 مليون درهم، كذلك شهد هذا العام خسائر من شركات زميلة بنحو 3 ملايين درهم.
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