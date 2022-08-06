"إنفاذ" يعلن نجاح المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور في السعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية، نجاح المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور، عبر طرح تجريبي لـ 65 مزادا تشمل 800 أصل عقاري، وسيعمل على التوسع بتطبيق النموذج المطور ليشمل كامل أعمال البيع والتصفية.

ويهدف نموذج الإسناد المطور لخفض مدة التعاقد مع وكلاء البيع والمقيمين المعتمدين وسرعة طرح العقارات في المزادات العامة بما يساهم بسرعة استيفاء المستفيدين لحقوقهم، عبر آلية مؤتمتة لتقسيم الأصول بحسب أحجامها وأعمال التسويق المطلوبة لها، ثم يتم إسنادها بشكل آلي إلى وكلاء البيع المصنفين بحسب خبراتهم ومستوى رضا المستفيدين عن أعمالهم السابقة.

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ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.