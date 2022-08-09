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متوسط ​​مدة الرهن العقاري لمشتري المنازل في بريطانيا يسجل مستوى قياسياً

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عقارات معروضة للبيع في بريطانيا
عقارات معروضة للبيع في بريطانيا
عقارات بريطانيا

متوسط ​​مدة الرهن العقاري لمشتري المنازل في بريطانيا يسجل مستوى قياسياً

حزب المحافظين الحاكم طرح إمكانية الحصول على قروض عقارية ذات معدل فائدة ثابت لمدة 40 أو 50 عاماً لتعزيز سوق الإسكان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغ متوسط ​​مدة القرض السكني في المملكة المتحدة، والذي تم الحصول عليه في يونيو، مستوى قياسيًا يبلغ 30 عامًا، وفقًا لبيانات جمعها UK Finance.

ويقارن ذلك بـ 25.5 عام في 2005، عندما بدأ تجميع البيانات.

أدى الطلب المتزايد على المنازل خلال الوباء إلى دفع الأسعار نحو مستويات من الصعب تحملها. في غضون ذلك، يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة حيث يتوقع أن يتجه الاقتصاد نحو ركود يستمر أكثر من عام. وانخفضت الموافقات على الرهن العقاري في يونيو بأكثر من المتوقع.

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يفرض الاقتراض على المدى الطويل على الأفراد دفع المزيد مقابل العقارات، لأن أقساط السداد الشهرية موزعة على وقت أطول. وقد طرح حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إمكانية الحصول على قروض عقارية ذات معدل فائدة ثابت لمدة 40 أو 50 عاماً لتعزيز سوق الإسكان.

ومن المقرر أن يشهد أكثر من ثلاثة ملايين من أصحاب المنازل انتهاء صلاحية صفقاتهم ذات السعر الثابت، إما هذا العام أو العام المقبل، بحسب ما ذكره UK Finance.

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