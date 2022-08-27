تصرفات عقارات دبي تسجل 8.4 مليار درهم في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8.4 مليار درهم الأسبوع الماضي مع تسجيل 2176 مبايعة بقيمة 5.71 مليار درهم، منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 1.36 مليار درهم و1902 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.35 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في وادي الصفا 2.

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وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 100 مبايعة بقيمة 284 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 254 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم، وفق ما ذكرته جريدة البيان الإماراتية.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 210 ملايين درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 235 مبايعة بقيمة 448 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 181 مبايعة بقيمة 532 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.67 مليار درهم منها 79 رهن أراضٍ بقيمة 147.36 مليون درهم و292 رهن فلل وشقق بقيمة 1.52 مليار درهم. وتم تسجيل 192 هبة بقيمة 1.03 مليار درهم.