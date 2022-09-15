"إنفاذ" يعلن 10 مزادات لبيع أصول عقارية في 6 مدن سعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية، عن إقامة 10مزادات علنية في 6 مدن ومحافظات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 19 - 30 سبتمبر 2022.

وتعرض المزادات أكثر من 197 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومستودعات، وقصر سكني.

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وتبدأ المزادات بمزاد دار الأبرار الحضوري الذي يعرض 35 عقارًا في منطقة المدينة المنورة، ومزاد ألفا القصيم الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد روافد الإلكتروني الذي يعرض 58 عقارًا بمنطقة القصيم، ومزاد نجم الشمال الإلكتروني الذي يعرض 23 عقارًا في كلٍ من الجوف وحائل وتبوك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تشمل أيضا مزاد طي الشمال الإلكتروني الذي يعرض 21 عقارًا في كلٍ من الجوف وحائل وتبوك، ومزاد دانة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا بالمدينة المنورة، ومزاد طيبة الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في المدينة المنورة، ومزاد نجد العذية الإلكتروني الذي يعرض 14 عقاراً في منطقة الرياض، ومزاد نجد العذية الحضوري الذي يعرض 9 عقارات في منطقة الرياض، ومزاد شرق العاصمة الحضوري الذي يعرض 10 عقارات في منطقة الرياض.

يُذكر أن "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.