معدل الرهن العقاري في أميركا يسجل أعلى مستوى منذ 2008

قفز متوسط ​​سعر عقد الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمدة 30 عامًا إلى 6.25٪ الأسبوع الماضي، وهو خامس تقدم على التوالي والأعلى منذ أكتوبر 2008، مما يوضح التحدي المتزايد لسوق الإسكان الأميركية.

أظهرت أرقام اتحاد المصرفيين للرهن العقاري (MBA) اليوم الأربعاء، أن المعدل ارتفع بما يقرب من ربع نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو، حيث تتفاعل عوائد سندات الخزانة مع جهود السياسة الفيدرالية التي تهدف إلى القضاء على التضخم.

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كما زادت قروض الرهن العقاري القابلة للتعديل (ARM)، حيث قفز متوسط ​​سعر العقد على لمدة خمس سنوات بـ 31 نقطة أساس إلى 5.14٪. ومن المتوقع أن يرفع صانعو السياسة الفيدرالية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.

وأدى الارتفاع السريع في معدلات الرهن العقاري هذا العام، إلى تهدئة سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مما نجم عنه انخفاض في المبيعات وضغط على أسعار المساكن. كما وضعت مقاييس أخرى لمعدلات الرهن العقاري أرقاماً أعلى من 6٪. ففي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات Freddie Mac، التي تم إصدارها يوم الخميس، أن متوسط ​​قرض لمدة 30 عامًا تجاوز عتبة 6٪ لأول مرة منذ العام 2008. كما أن Mortgage News Daily، الذي يتم تحديثه بشكل متكرر، يضع معدل 30 عامًا عند 6.47٪.

وفي حين أن مقياس MBA الأسبوعي لطلبات الرهن العقاري قد زاد الأسبوع الماضي عن الأسبوع السابق له، فإن طلبات شراء المنازل انخفضت بنسبة 30٪ تقريبًا عن العام الماضي، بينما انخفضت عمليات إعادة التمويل بنسبة 83٪ تقريبًا.

استبيان MBA، الذي يتم إجراؤه أسبوعياً منذ العام 1990، يستخدم ردودًا من مصرفيي الرهن العقاري والبنوك التجارية والادخار. وتغطي البيانات أكثر من 75٪ من جميع طلبات الرهن العقاري السكنية للأفراد في الولايات المتحدة، بحسب "بلومبرغ".

تسبب ارتفاع أسعار الفائدة مع استمرار الأسعار المرتفعة للمنازل في الولايات المتحدة، بتراجع القدرة لدى الكثير من الأميركيين على شراء مساكن لهم، فيما تُظهر أحدث الأرقام والمسوح أن القدرة على شراء المنازل في الولايات المتحدة اليوم هي الأسوأ منذ عهد الرئيس رونالد ريغين قبل أكثر من 37 عاماً.