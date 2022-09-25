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إيداع 871 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" بالسعودية لشهر سبتمبر

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نقود سعودية
اقتصاد السعودية

إيداع 871 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" بالسعودية لشهر سبتمبر

إجمالي الدعم منذ إعلان برنامج التحول بلغ نحو 40.9 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أودع صندوق التنمية العقارية في السعودية، اليوم الأحد، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، إن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2022م بلغ نحو 40.9 مليار ريال.

وأوضح بن ماضي أن إيداع الدعم السكني في موعده يأتي تتويجاً للجهود المستمرة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن تسخير برامج الدعم السكني المتنوعة وما تتضمنه من خيارات وحلول تمويلية وسكنية وبرامج داعمة ومساندة يأتي بهدف تسهيل رحلة المستفيد لتمّلك المسكن الملائم بما يتناسب مع احتياجاته وقدراته المالية، لافتاً إلى أن هذه البرامج مكنت حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري أكثر من 670 ألف مستفيد.

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