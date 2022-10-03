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بيع فيلا بـ"صف المليارديرات" في دبي مقابل 302 مليون درهم

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نخلة جميرا
الفيلا تقع في نخلة جميرا
عقارات دبي

بيع فيلا بـ"صف المليارديرات" في دبي مقابل 302 مليون درهم

من المقرر استكمال "كازا ديل سول" في نخلة جميرا أوائل 2023

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة "ألباغو العقارية" أنها باعت فيلا في نخلة جميرا بدبي مقابل 302 مليون درهم (82 مليون دولار).

ومن المقرر أن يتم استكمال الفيلا تحمل اسم "كازا ديل سول" في أوائل عام 2023.

وستضم الفيلا ثماني غرف نوم، وسينما، وصالة بولينغ، ومرافق أخرى، بحسب وكالة "بلومبرغ".

ونقلت الوكالة عن الشركة العقارية التي طورت الفيلا، أنها بيعت في يوليو الماضي، وبحسب سند ملكية معدل بصفة جزئية، تم البيع من دون رهن عقاري، موضحة أن الفيلا تقع في منطقة "السعفة G" من "نخلة جميرا"، على شريط من الأرض يعرف باسم "صف المليارديرات".

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وستشتمل الفيلا على عدد كبير من وسائل الراحة والرفاهية ذات الفخامة الفائقة، منها صالة للألعاب البدنية، صالة جاكوزي، قاعة عرض سينمائي، صالة للعبة البولينغ، ومرآب في قبو الفيلا يستوعب 15 سيارة.

وتنتمي الفيلا الجديدة إلى 6 فيلات شيدتها "ألباغو العقارية" في "نخلة جميرا".

ووفقا للشركة، تم بيع أرخص فيلا ضمن هذه الفيلات الست مقابل 128 مليون درهم.

وأضافت "بلومبرغ"، أن بيع الفيلات من فئة 100 مليون درهم فأعلى للفيلا الواحدة قد شهد ارتفاعاً في دبي خلال العام الحالي، حيث شهدت دبي 12 صفقة من هذه الفئة خلال الأشهر التسعة الماضية من 2022، مقارنة مع 5 صفقات فقط طوال 2021.

وكانت العقارات الفاخرة في دبي، شهدت رواجاً بعد جائحة كورونا، وارتفاعاً في أسعارها بحسب عدة تقارير، وذلك مع توافد عدد من الأثرياء للإمارة.

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