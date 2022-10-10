موجة تدفق لأصحاب الثروات الفائقة تشعل سوق المنازل الفاخرة في دبي

قفزت أسعار العقارات الرئيسية في دبي بنسبة 89% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مدعومة بموجة تدفق للمشترين الأثرياء الذين سعوا لاقتناء منازل للاستقرار في المدينة، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".

أدى الطلب النهم إلى ارتفاع أسعار الفلل بأكثر من 100% في المشاريع الفاخرة مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج الجميرا منذ بداية الوباء، وفقًا لـ "نايت فرانك". ويمثل هذا التحول خروجًا كبيرًا عن دورتي السوق السابقتين للإمارة، اللتين ارتبطتا إلى حد كبير بعمليات الشراء من أجل التأجير أو الشراء من أجل إعادة البيع.

مادة اعلانية

ويزدهر الطلب على العقارات في دبي، حيث يجذب تعامل الحكومة مع الوباء وسياسات التأشيرات المرنة، المزيد من المشترين الأجانب. وتستفيد سوق العقارات الفاخرة في الإمارة من تدفق المستثمرين الأثرياء مثل الروس الذين يسعون لحماية أصولهم، والمصرفيين الفارين من قيود كوفيد الصارمة في آسيا وأثرياء الهند الذين يبحثون عن منزل ثانٍ في الخارج.

قال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك": "تستمر القيم السكنية الرئيسية في دبي بالارتفاع، حيث نمت بنسبة 29٪ في الربع الثالث وحده، مدفوعة بالتدفق المستمر لأصحاب الثروات الفائقة الذين يتجهون إلى المناطق الرئيسية في دبي بحثًا عن منزل ثانٍ"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

كما وصلت صفقات بيع العقارات التي يزيد سعرها عن 10 ملايين دولار إلى مستوى مرتفع جديد. فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كان هناك 152 صفقة ضمن ما يسمى بالمبيعات فائقة الجودة، متجاوزة 93 صفقة العام الماضي.

وشهد هذا العام صفقة بقيمة تفوق 80 مليون دولار في دبي، وهي أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة على الإطلاق.

من ناحية أخرى، فشل عدد المنازل الفاخرة الجديدة المخطط لها في مواكبة الطلب، مما أدى إلى نقص في المنازل المطلة على البحر على وجه الخصوص.

أضاف دوراني: "نرى أنه من المقرر إنشاء 8 فلل جديدة فقط في المناطق السكنية الرئيسية في دبي بين العامين 2023 و2025، وكلها في جزيرة خليج جميرا".

وتابع: "لم يهرع المطورون بعد إلى طرح مشاريع جديدة في السوق كما رأينا في الماضي للاستفادة من تسونامي الطلب على المساكن الفاخرة".

على المدى القصير إلى المتوسط، تتوقع "نايت فرانك" أن تنمو الأسعار بنسبة 5٪ إلى 7٪ بحلول نهاية العام، لتنهي العام 2022 بارتفاع 60٪ إلى 80٪ عن العام الماضي.

وقد يؤثر الدولار القوي وارتفاع أسعار الفائدة على سوق عقارات دبي، على الرغم من أن انتشار الشراء النقدي "من المتوقع أن يحمي السوق إلى حد ما"، على حد قول رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك".