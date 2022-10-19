"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالسعودية 1.5%

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث من العام 2022 بنسبة 1.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5%.

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ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث 2022م مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.5%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.6%، على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار كل من الفلل بنسبة 0.2%، والشقق بنسبة 1.0%، ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.7%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وسجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.4% متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.2%، ومن ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وسجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.6% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.6%.