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عقارات تابعة لبرنامج سكني في السعودية
عقارات تابعة لبرنامج سكني في السعودية
عقارات السعودية

السعودية.. إيداع 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أكتوبر

إجمالي الدعم منذ إعلان برنامج التحول بلغ نحو 41.7 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر أكتوبر 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أكتوبر بلغ 884 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أكتوبر 2022م بلغ نحو 41.7 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.

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