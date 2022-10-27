4.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الخميس، تسجيل 612 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 588.01 مليون درهم و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعية الثالثة.

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وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وتلتها منطقة الممزر بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 156 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.03 مليار درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 156.26 مليون درهم و83 رهن فلل وشقق بقيمة 877.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 727 مليون درهم وآخر في منطقة الثنيه الأولى بقيمة 61 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 47 هبة بقيمة 1.94 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 402 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 331 مليون درهم.