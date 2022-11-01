أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في أميركا تتخلف عن دفع الإيجارات

أظهر تقرير جديد أن معدلات التأخر في سداد الإيجارات بين الشركات الصغيرة الأميركية زادت بشكل ملحوظ خلال أكتوبر.

لم يتمكن حوالي 37٪ من الشركات الصغيرة، التي توظف ما يقرب من نصف جميع الأميركيين العاملين في القطاع الخاص، من دفع إيجارها بالكامل في أكتوبر، وفقًا لمسح أجرته Alignable ومقرها بوسطن، وهي شبكة تضم 7 ملايين عضو من الشركات الصغيرة.

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أظهر الاستطلاع أنها زادت سبع نقاط مئوية عن الشهر الماضي، وهي الآن عند أعلى وتيرة هذا العام.

قال تشاك كاستو، رئيس قسم الأبحاث في Alignable، إن أصحاب الأعمال الصغيرة يتمتعون بالمرونة ولكن الدخل "يتآكل أساسًا بسبب الضغوط التضخمية"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

طال الاستطلاع 4789 من أصحاب الأعمال الصغيرة في الفترة ما بين 15 و 27 أكتوبر، وتعكس النتائج جزئيًا كيف يؤثر التضخم على الشركات الصغيرة.

يقول أكثر من نصفهم إن إيجاراتهم أعلى بنسبة 10٪ على الأقل مما كانت عليه قبل ستة أشهر، فيما قال بعضهم إن الإيجارات زادت بنسبة 20٪ على الأقل.

لم يتمكن حوالي 49٪ من المطاعم من دفع الإيجار هذا الشهر، ارتفاعًا من 36٪ في سبتمبر، بينما لم يتمكن 37٪ من وكلاء العقارات من دفع إيجارهم، ارتفاعًا من 27٪ الشهر الماضي، مما يعكس تداعيات التباطؤ في مبيعات العقارات حيث أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة أضرت بسوق الإسكان.

ولا تزال مشكلات سلسلة التوريد أيضًا عقبة رئيسية أمام الشركات، خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يديرون ورش تصليح السيارات وتجارتها. ولا تزال ندرة قطع الغيار التي يحتاج إليها عملاؤهم لإصلاح سياراتهم تبطئ العمل.

قال التقرير إن ما يقرب من نصف ورش تصليح السيارات ووكلاء السيارات لم يتمكنوا من سداد إيجارهم هذا الشهر.

وجدت شركة Alignable أن ثلث الشركات معرضة لخطر الإغلاق إذا لم تتزايد الإيرادات في الأشهر المقبلة.