روشن تطرح 2.171 وحدة سكينة للبيع بالمرحلة الثانية من مشروعها الأول بالرياض

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الاثنين، عن طرح 2.171 وحدة سكنية للبيع من المرحلة الثانية من مشروعها الأول في الرياض.

وجاء ذلك عقب تنفيذ المرحلة الأولى من "سدرة"، حيث يتركز مفهوم "روشن" على بناء الأحياء المتكاملة المجهزة بوسائل الراحة والتي تدعم أسلوب حياة متوازن.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، إن إطلاق المبيعات لوحدات المرحلة الثانية من سدرة نقطة مهمة في مسيرة الشركة لتحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بتوفير منتجات تسهم في الرفع من مستوى جودة الحياة في السعودية"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتمتع الوحدات السكنية في المرحلة الثانية من مشروع سدرة بكفاءة عالية، حيث توفر تخفيض بنسبة 18% بالمتوسط في تكاليف الطاقة مقارنة بالوحدات المشابهة، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 17% في تكلفة المياه.

وكانت روشن قد أطلقت أول مشاريعها "سدرة1" بنجاح، حيث من المنتظر أن توسع رؤيتها حول مختلف أنحاء المملكة، وذلك بعد أن أعلنت مؤخراً عن إطلاق مشروع العروس بجدة، الذي من المقرر أن يضيف 18 ألف وحدة سكنية جديدة إلى شمال جدة، في حين يتم تطوير مجتمعات أخرى متكاملة بالكامل في تسع مدن في أربع مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير.