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عقارات تابعة لبرنامج سكني في السعودية
عقارات تابعة لبرنامج سكني في السعودية
عقارات السعودية

"سكني" يعلن حجز 92% من الأراضي المجانية خلال أسبوع من طرحها بالسعودية

المخططات أتيحت للحجز مجاناً للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج في 6 مناطق

دبي - العربية.نت
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أعلن برنامج سكني في السعودية، اكتمال حجز 92% من الأراضي السكنية التي طرحها الأسبوع الماضي في عدد من المخططات، التي أتيحت للحجز عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني مجاناً للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج في 6 مناطق.

وأوضح البرنامج في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وأضاف أنه جرى اكتمال حجز 3685 أرضاً سكنية، خلال الأسبوع الأول من طرح 3982 قطعة أرض مجانية تتوزع في 7 مخططات، حيث أتاح "سكني" 1788 أرضاً في مخطط المدائن بحائل، و734 أرضاً في مخطط حرمة - 1308 بمحافظة المجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أتاح البرنامج 479 أرضاً في مخطط إسكان الخرج، و378 أرضاً في مخطط ملتقى الوادي بالمدينة المنورة، و246 أرضاً في مخطط واحات قرية بمحافظة قرية العليا في المنطقة الشرقية، و203 أراضٍ في مخطط درة الخميس بمحافظة خميس مشيط، و154 أرضاً في مخطط واحة الجليل بمحافظة الطائف.

ودعا "سكني" المستفيدين الراغبين بالحصول على خيار الأراضي السكنية إلى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط https://sakani.sa أو تحميل تطبيق الأجهزة الذكية، وذلك للاستفادة من مجموعة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج عبر إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

وأكد استمراره في طرح المزيد من المخططات السكنية للمستفيدين المسجلين في البرنامج، منوهاً بأن جميع المخططات المتاحة من برنامج "سكني" توفر بنية تحتية متكاملة، تهتم بتوفير الخدمات والمرافق لتلبية تطلعات الأسر السعودية من مسطحات خضراء وحدائق ومواقع مخصصة للخدمات التجارية والمرافق العامة.

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