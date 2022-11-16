مبيعات المنازل في تركيا تهبط 25.3٪ مع تراجع مشتريات الأجانب

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء، أن مبيعات المنازل التركية تراجعت 25.3% على أساس سنوي في أكتوبر، إلى 102660 منزلاً مع انخفاض المبيعات للأجانب 8.8%.

تصدر الروس قائمة الأجانب حيث قاموا بشراء 2023 منزلاً، مما يعكس عدد الذين سعوا للحصول على ملاذ مالي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا وتداعيات العقوبات الغربية. تبعهم الإيرانيون والعراقيون والأوكرانيون من بين المشترين الأجانب.

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كما أظهرت البيانات انخفاض مبيعات شهر أكتوبر المرهونة بنسبة 52.7٪ عن العام السابق، لتصل إلى 13268 منزلاً، وهو ما يمثل 12.9٪ من إجمالي المبيعات في هذه الفترة.