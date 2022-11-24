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عقارات تابعة لبرنامج سكني في السعودية
عقارات تابعة لبرنامج سكني في السعودية
عقارات السعودية

إيداع 891 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" بالسعودية لشهر نوفمبر

إجمالي الدعم منذ إعلان برنامج التحول بلغ نحو 42.6 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 891 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر نوفمبر 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم نوفمبر البالغ 891 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2022م بلغ نحو 42.6 مليار ريال.

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يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.

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