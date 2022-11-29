تراجع حاد في الطلب على العقارات ببريطانيا.. الأكبر في عقود

أظهرت دراسة حديثة أن الطلب على العقارات في بريطانيا انخفض بنسبة 44%، بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة التي هزت السوق في البلاد، وهو انخفاض حاد هو الأكبر منذ عشرات السنين.

وأظهر بحث أجرته شركة متخصصة، واطلعت عليه "العربية نت"، أن الطلب على العقارات السكنية في بريطانيا انخفض إلى النصف تقريباً في أعقاب الميزانية الحكومية التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي، وتسببت بموجة من الفزع في الأسواق المالية وانتهت بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس من منصبها.

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تسببت الحزمة المالية، التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر الماضي، في عمليات بيع في السندات وأدت إلى تنبؤات بانهيار محتمل في سوق الإسكان، حيث ارتفعت توقعات أسعار الفائدة بشكل حاد، وفي أعقاب الإعلان عن الميزانية تم سحب عدد قياسي من صفقات الرهن العقاري وأوقف العديد من المقرضين العروض مؤقتاً.

وبحسب البحث الذي أجرته شركة "زوبلا"، وهي واحدة من أكبر وسطاء العقارات في بريطانيا، انخفض طلب المشترين بنسبة 44% على أساس سنوي في الأسابيع الأربعة حتى 20 نوفمبر الحالي. كما انخفضت مبيعات العقارات الجديدة بنسبة 28% في بريطانيا، وارتفع مخزون المنازل المعروضة للبيع بنسبة 40% خلال نفس الفترة.

ذكر الموقع الإلكتروني للشركة، وهو أيضاً أحد أكبر مواقع التداول العقارية في بريطانيا، أن الطلب انخفض إلى المستويات التي نشهدها عادة خلال عيد الميلاد - وهي أكثر الأوقات هدوءاً بالنسبة لأسواق العقارات - حيث ينتظر المشترون تقييم آفاق الرهون العقارية، إلى جانب وظائفهم وأجورهم.

قال ريتشارد دونيل، المدير التنفيذي للأبحاث في شركة "زوبلا"، إن الشركة تتوقع انخفاض أسعار المنازل بنسبة تصل إلى 5% في العام 2023.

وأضاف: "لكن عدد المبيعات الجارية سيظل مرتفعاً لمجموعة من العوامل الهيكلية والديموغرافية والاقتصادية"، بما في ذلك ندرة المساكن المستمرة، حيث لا يزال متوسط عدد المنازل المعروضة لكل وكالة عقارية أقل بمقدار الخمس مما كان عليه قبل وباء كورونا.

وتوقع الاقتصاديون في (Pantheon Macroeconomics) انخفاضاً بنسبة 8% في أسعار العقارات ببريطانيا خلال العام المقبل، بينما قال بنك "نيشن وايد"، وهو أحد أكبر مزودي الرهن العقاري في بريطانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أسعار المنازل قد تنهار بنسبة تصل إلى 30% في أسوأ سيناريو لها.

في المقابل، قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، إنه يتوقع انخفاض أسعار المنازل بنسبة 1.2% العام المقبل، وبنسبة 5.7% في العام 2024.