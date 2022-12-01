انخفاض في معدلات الرهن العقاري بأميركا للأسبوع الثالث على التوالي

شهدت معدلات الرهن العقاري في أميركا قفزة فوق 7٪ قبل شهر واحد فقط، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بأكثر من نصف نقطة مئوية.

مع ذلك، تراجع حجم طلبات قروض الرهن العقاري بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لمؤشر جمعية مصرفيي الرهن العقاري المعدل موسميًا.

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انخفض متوسط ​​سعر فائدة عقد الرهون العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.49٪ من 6.67٪، بحسب ما أفادت به شبكة CNBC الأميركية.

لكن، لا يزال هناك ضعف في الطلب على إعادة التمويل، الذي انخفض بنسبة 13٪ عن الأسبوع السابق، وبنسبة 86٪ عن الأسبوع نفسه قبل عام.

وارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 4٪ عن الأسبوع السابق، لكن الطلب كان أقل بنسبة 41٪ مقارنة بالأسبوع نفسه قبل عام واحد. وتستمر مبيعات المنازل القائمة في الانخفاض.