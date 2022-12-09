معدلات الرهن العقاري تواصل التراجع في أميركا.. للأسبوع الرابع على التوالي

انخفضت معدلات الرهن العقاري في أميركا مجدداً للأسبوع الرابع على التوالي، وبلغ متوسط الرهن العقاري لمدة 30 عاماً 6.33٪ في الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر.

يشكل ذلك انخفاضاً من 6.49٪ في الأسبوع السابق، وفقًا لـ Freddie Mac.

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وقبل عام، كان المعدل الثابت لمدة 30 عاماً عند 3.10٪ فقط.

ارتفعت معدلات الرهن العقاري طيلة العام الجاري، مدفوعة بحملة غير مسبوقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة من أجل ترويض التضخم المتصاعد، لكن المعدلات تراجعت في الأسابيع الماضية، بعد تقارير أشارت إلى أن التضخم قد وصل أخيراً إلى ذروته.