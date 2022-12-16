رغم رفع الفائدة.. معدلات الرهن العقاري بأميركا في انخفاض مستمر

تواصل معدلات الرهن العقاري التراجع في أميركا، حيث انخفضت مجدداً للأسبوع الخامس على التوالي.

بلغ متوسط الرهن العقاري لمدة 30 عاماً 6.31٪ في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر، بانخفاض من 6.33٪ في الأسبوع السابق، وفقاً لما نقلته CNN عن Freddie Mac. وقبل عام، كان المعدل الثابت لمدة 30 عاماً عند 3.12٪ فقط.

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وارتفعت معدلات الرهن العقاري طيلة العام 2022، مدفوعة بحملة تشديد نقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم المتصاعد. لكن معدلات الرهن العقاري تراجعت في الأسابيع الماضية، بعد بيانات أظهرت أن التضخم قد وصل أخيراً إلى ذروته.

وتباطأ التضخم في أميركا، بشكل كبير في نوفمبر، وكان عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عام.

مع ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة - وإن كان ذلك بمقدار أقل مما كان عليه - مع الاعتراف بأن التضخم يتراجع.