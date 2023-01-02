اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هونغ كونغ (iStock)
هونغ كونغ (iStock)
عقارات

هونغ كونغ تتوقع تعافي قطاعها العقاري بعد إعادة فتح الحدود مع الصين

تضررت عقارات المدينة من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، إنه متفائل بشأن الآفاق الاقتصادية للمدينة هذا العام، متوقعا أن تنتعش سوق العقارات المحلية بعد إعادة فتح الحدود مع الصين.

كتب تشان في مدونته يوم الأحد، أنه من المتوقع أن تنتعش صادرات هونغ كونغ والسياحة وصناعة الخدمات المحلية، مع إعادة فتح حدود الصين، ومن المرجح أن يرتفع الاستهلاك في الربع الأول بشكل كبير عن العام السابق، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

تضررت عقارات المدينة من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد، حيث انخفض حجم المعاملات بين يناير ونوفمبر من العام الماضي بنسبة 38٪، وفقًا لوزير المالية.

مديرة صندوق النقد: ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه ركودا في 2023 اقتصاد صندوق النقد مديرة صندوق النقد: ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه ركودا في 2023

وبينما توقع أن تستمر دورة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع أسعار الفائدة في هونغ كونغ، قال تشان إن إعادة فتح الحدود مع الصين قد ترفع المعنويات العامة في سوق العقارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية من خلال 16 قرارًا.. خطة ممنهجة لطالبان لإقصاء المرأة الأفغانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط