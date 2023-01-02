هونغ كونغ تتوقع تعافي قطاعها العقاري بعد إعادة فتح الحدود مع الصين

قال وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، إنه متفائل بشأن الآفاق الاقتصادية للمدينة هذا العام، متوقعا أن تنتعش سوق العقارات المحلية بعد إعادة فتح الحدود مع الصين.

كتب تشان في مدونته يوم الأحد، أنه من المتوقع أن تنتعش صادرات هونغ كونغ والسياحة وصناعة الخدمات المحلية، مع إعادة فتح حدود الصين، ومن المرجح أن يرتفع الاستهلاك في الربع الأول بشكل كبير عن العام السابق، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

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تضررت عقارات المدينة من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد، حيث انخفض حجم المعاملات بين يناير ونوفمبر من العام الماضي بنسبة 38٪، وفقًا لوزير المالية.

وبينما توقع أن تستمر دورة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع أسعار الفائدة في هونغ كونغ، قال تشان إن إعادة فتح الحدود مع الصين قد ترفع المعنويات العامة في سوق العقارات.