هاليفاكس: أسعار المنازل في بريطانيا قد تنخفض 8٪ هذا العام

قالت هاليفاكس، أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في المملكة المتحدة، إن أسعار المنازل في البلاد في طريقها للانخفاض بنسبة 8٪ هذا العام بعد انخفاضها لأربعة أشهر متتالية.

وأضافت أن مقياسها لأسعار العقارات هبط 1.5% الشهر الماضي، بعد تراجع بـ 2.4% في نوفمبر. وتتشابه الأرقام مع قراءة من جمعية البناء الوطنية، التي أبلغت الأسبوع الماضي عن أطول سلسلة انخفاض في الأسعار منذ عام 2008.

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ألقت أسعار الفائدة المرتفعة وضغوط تكلفة المعيشة بثقلها على سوق العقارات في بريطانيا. وبلغ متوسط تكلفة المنزل 281272 جنيهًا إسترلينيًا (334780 دولارًا)، وفقًا لهاليفاكس، بانخفاض بواقع 4.3٪ من ذروة بلغت 293992 جنيهًا إسترلينيًا في أغسطس.

قال كيم كينيرد، مدير شركة هاليفاكس: "سيستمر تأثر سوق الإسكان بالبيئة الاقتصادية الأوسع نطاقاً. وبينما يظل المشترون والبائعون حذرين، نتوقع حدوث انخفاض في كل من العرض والطلب"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

ارتفعت الأسعار على مدار عام 2022 بأكمله بنسبة 2٪، مما يعكس المكاسب التي تحققت في النصف الأول من العام عندما كان المشترون يقتنصون عقارات خارج مراكز المدن بمساحة تسمح بالعمل من المنزل.

وقالت هاليفاكس إن الأسعار تنخفض الآن في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة. وقد شهد شمال شرق إنجلترا أكبر تباطؤ في وتيرة النمو السنوية.