مجموعة الحبتور تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في العقارات

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، أن المجموعة تعتزم استثمار نحو 3 مليارات دولار في القطاع العقاري محليا وفي الخارج، مشيرا إلى الإقبال الكبير على العقارات في إمارة دبي من قبل الآسيويين والعرب.

وقال الحبتور إن هناك علامات تشير إلى أن القطاع العقاري في لبنان سينتعش على المدى القريب وسيظهر نتائج أفضل هذا العام.

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وكانت المجموعة كشفت الشهر الماضي عن خططها لتشييد 3 مشاريع عقارية في دبي خلال العام المقبل، بتكلفة تصل إلى 9.5 مليار درهم.

وقال الحبتور وقتها إن المشروع الأول هو في مجمع الحبتور سيتي، ويضم أبراجاً سكنية سيكون أحدها هو الأضخم عالمياً، وتبلغ تكلفة إنشائه 4.5 مليار درهم.

ويتضمن المشروع العقاري الثاني إنشاء مجمع سكني في منتجع "حبتور غراند" في منطقة جميرا Beach Residence بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار درهم.

وحول المشروع الثالث، أوضح الحبتور أنه يشمل إعادة تطوير برج الحبتور في المارينا بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار درهم، مؤكدا أن المشاريع الجديدة ستنفذ بتمويل داخلي.