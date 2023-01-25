ارتفاع قيمة مبيعات العقار بالأردن 17% في 2022

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن ارتفعت 17% في العام الماضي لتصل إلى 5.85 مليار دينار (8.25 مليار دولار) مقارنة مع العام السابق.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 119 مليون دينار يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 62 مليون دينار.

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وحل السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 22.6 مليون.