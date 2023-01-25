عقارات
قيمة مبيعات العقارات بالأردن ترتفع 17% في 2022
العراقيون تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 119 مليون دينار
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن ارتفعت 17% في العام الماضي، لتصل إلى 5.85 مليار دينار (8.25 مليار دولار).
تشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 119 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 62 مليون دينار.
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وحل السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 22.6 مليون.
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