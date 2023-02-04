أسعار العقارات في دبي ترتفع بنسب تصل إلى 24% خلال 2022

ارتفعت أسعار بيع الشقق والفلل في أشهر مناطق دبي بنسب تراوحت بين 2% إلى 24% في العام 2022، وسط نمو غير مسبوق بالطلب.

وأوضح موقع "بيوت" العقاري في تقريره السنوي عن أداء سوق العقارات في دبي لعام 2022، أن العام الماضي شهد أداءً فاق التوقعات لسوق العقارات، ظهر من خلال الأعداد القياسية للمعاملات العقارية والفرص الاستثمارية المواتية.

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وذكر التقرير أن الإمارة شهدت ارتفاعاً في الأسعار بالمناطق الأكثر طلباً، الأمر الذي يعود بفائدة كبيرة على الملاك وبائعي العقارات على حد سواء، مرجعاً الانتعاش المستمر في أسعار البيع والإيجار، إلى طلب كبير على العقارات الفاخرة وتلك ذات الأسعار المتوسطة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"شركة بيوت ودوبيزل" ورئيس مجموعة "إي إم بي جي" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان، إن العام الماضي شهد أداءً فاق التوقعات، وظهر ذلك من خلال الأعداد القياسية للمعاملات العقارية.

وأوضح "علي" أن نسبة الطلب على العقارات في دبي استمرت في الارتفاع مشيرا إلى زيادة الاستفسارات حول فرص الاستثمار المتاحة في عقارات دبي، ما يعكس وجود اتجاه طلب أعلى من المعتاد في السوق.

وبالنسبة لحركة الإيجارات، أفاد التقرير، بأن إيجارات الشقق منخفضة السعر شهدت زيادة وصلت إلى 24%، بينما ارتفعت إيجارات الشقق الفاخرة بنسبة كبيرة راوحت بين 24 و54%. أما الفلل ذات القيم الإيجارية المنخفضة فسجلت ارتفاعاً بنسبة راوحت بين 2 و23%، في حين ازدادت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 54%.

وأورد التقرير، بأن الباحثين عن وحدات سكنية منخفضة الكلفة، ركزوا اهتمامهم على "قرية جميرا الدائرية" و"بر دبي".

أما بالنسبة للفلل منخفضة الإيجار فكانت "داماك هيلز2" و"مردف" في صدارة عمليات البحث، بينما استقطبت منطقتا "دبي مارينا" و"الخليج التجاري" الباحثين عن شقق فاخرة، وظلت منطقتا «البرشاء» و«جميرا» خيارين مفضلين للباحثين عن فلل.

وأضاف التقرير، أن منطقة دبي مارينا" واصلت تصدرها كونها الخيار المفضّل للمستثمرين الراغبين في شراء شقق فاخرة بدبي، وبلغ سعر القدم المربعة في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 11.62%، وبمتوسط بلغ 1532 درهماً خلال عام 2022.

وبين التقرير، أن بحث المستثمرين عن شقق فاخرة اتجه كذلك إلى مناطق (داون تاون دبي، الخليج التجاري، نخلة جميرا، جميرا بيتش ريزيدنس)، في وقت ارتفع فيه متوسط سعر بيع القدم المربعة بها بنسبة وصلت إلى 15%.

ووفقاً لاتجاهات البحث التي سُجلت على موقع "بيوت"، ظلت "قرية جميرا الدائرية الخيار الأكثر طلباً للشقق السكنية ذات الأسعار المنخفضة في دبي، ليرتفع سعر بيع الشقق هناك بنسبة 7.25% على متوسط سعر الشراء للقدم المربعة، ويصل إلى 896 درهماً في عام 2022.

كما أبدى الراغبون في شراء شقق ذات أسعار منخفضة في دبي، اهتماماً خاصاً بمناطق معينة مثل (أبراج بحيرات جميرا، واحة دبي للسيليكون، مدينة دبي الرياضية، المدينة العالمية)، ولفت التقرير إلى زيادة راوحت بين 2 و11% في متوسط سعر البيع للقدم المربعة، في وقت تم فيه تسجيل أعلى ارتفاع لأسعار تلك العقارات في "أبراج بحيرات جميرا".

ونالت منطقة "دبي هيلز استيت" اهتمام كبار المستثمرين الباحثين عن استئجار فلل بغرض التملك، في وقت سجل فيه متوسط سعر القدم المربعة للفلل ارتفاعاً بنسبة 17.3% في 2022، ليستقر على 1541 درهماً.

كما أبدى المستثمرون اهتماماً بالفلل مرتفعة الثمن في منطقة "نخلة جميرا" و"داماك هيلز" و"المرابع العربية 2"، إذ ارتفعت الأسعار في هذه المناطق بنسبة وصلت إلى 24%.