خبير: دبي بين أكثر مدن العالم تحقيقاً لعوائد الاستثمار العقاري

قال الخبير في إدارة المحافظ الاستثمارية والرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" صالح طباخ، إن إمارة دبي تفوقت على كثير من الأسواق العقارية الكبرى حول العالم من حيث عوائد الاستثمار العقاري، وسط توقعات قوية بمحافظة الإمارة على الطلب المستدام بدعم العوامل المتجددة والمغذية لتطور السوق.

وأضاف صالح طباخ أن التفوق جاء نتيجة منظومة ناجحة على صعيد التشريعات العقارية المنظمة في السوق، إلى جانب وجود لاعبين كبار مؤثرين في قطاع التطوير العقاري.

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وكشف أن التقارير العالمية تؤكد أن دبي لا تزال تقدم أفضل قيمة للمستثمرين العقاريين، مقارنة بالمدن العالمية الكبرى، إضافة إلى توفير الإمارة بيئة آمنة استثمارياً وسط نمو قياسي على صعيد المبيعات والنشاط العقاري غير المسبوق، نقلاً عن صحيفة "البيان" الإماراتية.

ولفت إلى أن أبرز العوامل التي تجعل سوق العقارات في دبي جاذبة للمستثمرين العالميين تتمثل في العوائد الإيجارية السنوية الأعلى التي تجاوزت 5%، وهي أعلى بكثير من عوائد الإيجار السنوية في نيويورك التي تقارب 3%، ولندن 2.7%، وسنغافورة 2.5%، وهونغ كونغ 2.4% بحسب أحدث الدراسات في هذا الشأن.