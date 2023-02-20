"الوطنية للإسكان" توقّع 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم باستثمارات 24 مليار ريال

وقعت "الوطنية للإسكان" ممثلة بالرئيس التنفيذي محمد البطي، نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقودًا استشارية بإجمالي استثمار يتجاوز 24 مليار ريال مع عددٍ من المطورين العقاريين، وذلك على هامش تدشين ضاحية الفرسان - أكبر الضواحي السكنية في المملكة، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وتضمّن توقيع 18 اتفاقية تطوير عقاري للمرحلة الأولى من الضاحية، بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني، وشركة دار وإعمار، وشركة عبدالرحمن الراشد، وشركة ثبات المسكن، وشركة التحالف العقاري، وشركة الديار العربية، وشركة أجدان، وشركة محمد الحبيب، وشركة مسكان الصناعية، وشركة تلال العقارية، وشركة سمو العقارية، وشركة مسكن العربية، وشركة نجوم السلام، وشركة ساطعة التعمير، وشركة الاستثمارات المبتكرة، وشركة تمكين، وشركة تمام.

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وتتضمن الاتفاقيات تطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، وفق معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني بمقاييس عالمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء؛ لتنفيذ المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء في الضاحية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة سينومي، وشركة عبد الله العثيم للاستثمار، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وشركة لجام للرياضة، وشركة نواف التمياط للتجارة، وشركة تطوير المباني، وجمعية عمارة المساجد، لتطوير المرافق الحيوية ضمن مشاريع الوطنية، من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى المساجد والمدارس التعليمية، لتسهم في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة التي تليق بتطلعات الأسرة السعودية وتحقق لهم أسلوب حياة حيوي ضمن مجتمع متكامل الخدمات والمرافق لينعم سكانها بالرفاهية والإسهام في أنسنة المدن.

وجرى توقيع 4 عقود استشارية لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من ضاحية الفرسان وتنفيذ أعمال البنية التحتية الشاملة، بالإضافة إلى تنفيذ مبنى المبيعات وفق أحدث التقنيات التي تضمن جودة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة التشغيلية وتطوير المشاريع، بالشراكة مع شركة هيل إنترناشيونال، وشركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات، وشركة الأومير للتجارة والمقاولات، وشركة أضواء الخليل للمقاولات.

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان أطلقت مؤخرًا ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، وتوفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة، وتسهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة، كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.