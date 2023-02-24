10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 10 مليارات درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 2398 مبايعة بقيمة 6.4 مليار درهم، منها 168 مبايعة أراض بقيمة 1.26 مليار درهم، و2230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.14 مليار درهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 116 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية تليها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 198 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 264 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة النهدة الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 306 مبايعات بقيمة 242 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 276 مبايعة بقيمة مليار درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 439 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.01 مليار درهم منها 119 رهن أراض بقيمة 321.99 مليون درهم و316 رهن فلل وشقق بقيمة 2.68 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 220 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 434 هبة بقيمة 669.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 173 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 131 مليون درهم.