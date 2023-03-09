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عقارات السعودية

"روشن " توقع اتفاقية مع "الحبيب العقارية" لبناء نحو 1500 وحدة سكنية فى الرياض

المشروع ضمن المرحلة الثانية من حي "سدرة" في مدينة الرياض

دبى - العربية.نت
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وقعت مجموعة "روشن " المطور العقاري السعودي وأحد المشاريع الكبري لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع شركة "الحبيب العقارية" لبيع أرضٍ مشروطة تبلغ مساحتها أكثر من 96 ألف متر مربع، لتطوير أكثر من 1500 وحدة سكنية متكاملة، ضمن المرحلة الثانية من حي "سدرة" في مدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: "كجزء من التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا في مجتمعات روشن، نحن على ثقة بأن شركة الحبيب العقارية ستمثل رؤيتنا في إنشاء مجتمعات متكاملة ومؤنسنة تعزز جودة الحياة للسكان".

وقبل يومين أعلنت مجموعة "روشن" المطور العقاري السعودي عن إقامة مشروع "وارفة" السكني، الذي يُعد ثاني مشاريعها في العاصمة الرياض.

وتقدر مساحة مشروع "وارفة" بـ 1.4 مليون متر مربع، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع لاستيعاب ما يقارب 13 ألف نسمة، إضافة إلى المرافق العامة من مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يبلغ إجمالي مساحتها 160 ألف متر مربع.

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