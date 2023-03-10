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أحد مشروعات منازل العقارية الإماراتية
أحد مشروعات منازل العقارية الإماراتية
عقارات دبي

"منازل" تطلق مشروع "مرزاب" السكني فى أبوظبي

الشركة تعتزم تسليم الوحدات في نهاية 2025

دبي - العربية.نت
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أطلقت شركة منازل الإماراتية مشروع "مرزاب " السكني في مدينة السمحة بجانب مجمع الريف 2 بإمارة أبوظبي.

وذكرت الشركة في بيان أن المشروع يتكون من 19 مبنى، ويشتمل على استوديوهات وغرف متنوعة المساحة، وأنها سوف تسلم الوحدات السكنية في نهاية 2025.

وقالت إن المشروع متاح للتملك الحر لجميع الجنسيات، ولا يوجد دفعة أولى وقسط الدفع 1% من كل شهر لمدة 60 شهرا.

ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة منازل فإن مشروع الريف 2 الذي تم إطلاقه في عام 2014، يتكون من 860 فيلا موزعة على 4 مناطق لكل منها مركز مجتمعي خاص به بتصميمات حديثة ومعاصرة، وتتكون وحدات مشروع الريف 2 من فلل بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم وأربعة مراكز مجتمعية ومرافق مجتمعية ومناظر طبيعية مفتوحة وشبكات بنية تحتية مع طرق.

سيشمل المشروع مرافق عامة مثل عيادات رعاية صحية، ومدرسة، ومسجدين، ومنافذ خدمة عملاء لشركات المرافق، وملاعب متعددة الرياضات، وحمامات سباحة، وملاعب للأطفال، ومساحات مفتوحة بها الحدائق ومسار الدراجات، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص مساحة تزيد عن 8000 متر مربع لمتاجر التجزئة لخدمة السكان.

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